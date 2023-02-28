У Маші Єфросиніної завжди були теплі стосунки з молодшою сестрою Лізою. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну все змінилося. Жінка нібито й виступила проти війни, але продовжує жити в Москві, підтримуючи тим самим злочинний режим Путіна.
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Маша Єфросиніна про рідну сестру в Москві
На питання Сергія Лиховиди про спілкування з сестрою Єфросиніна відреагувала гостро. "Чому це питання так сильно істерично цікавить широкий загал, хоча все моє життя напоказ. І все, що я роблю, напоказ. Я бачу цю істерику в коментарях на будь-що", – образилася знаменитість.
Однак усе ж відповіла, що з Лізою майже не спілкується, і ця тема їй неприємна. Ба більше, вона обмовилася про "перетин кордонів".
Я готова до цього питання, звичайно. Я ж не ідіотка, я ж знаю, що йду на інтерв'ю, і це питання врешті решт пролунає. Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це важка тема,
– лаконічно прокоментувала Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з сестрою Лізою, яка в Москві / Фото з інстаграму
- Нагадаємо, три роки – з 2009 по 2012 – Ліза була одружена з сином експрезидента України Віктора Ющенка Андрієм. У них народилася донька Варвара.
- Саме 2014 року, у рік вторгнення Росії в Україну, сестра Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена Сергія та переїхала до Москви. У них є син, а весілля було у США.
- 24 лютого Ліза лаконічно виступила проти війни – запостила в інстаграмі з майже 55-тисячною аудиторією синьо-жовту картинку з написом Stop war in Ukraine. Це єдиний її меседж, зараз профіль закритий.