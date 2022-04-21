Маша Єфросиніна пояснила, чому записує відеозвернення російською: "Не вмію перекладати емоції"
Джерело:"Право на владу"
Телеведуча Маша Єфросиніна у своїх зверненнях зазвичай говорить російською і стикається через це з хейтом. Вона пояснила, чому не розмовляє українською.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна за 2 місяці війни записала безліч відеозвернень як до росіян, так і до українців. Більшість з них зірка записує російською мовою.
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Чому Маша Єфросиніна записує відео російською
Телеведуча пояснила, що російською мовою вона виховувалась, розмовляла з нею з дитинства, адже є кримчанкою. Водночас вона хоче охопити більшу аудиторію, розмовляючи саме російською.
Жодне моє звернення не мало б такої сили, якби я говорила українською. Я не вмію перекладати свої емоції українською. Розберемось після перемоги, але зараз прошу мене не травити,
– сказала Маша.
Єфросиніна додала, що через російську мову її жорстко критикують.
"Найбільша претензія до мене, в дуже жорсткій формі, що допоки я розмовляю мовою ворога, я – теж ворог. Та інше образливе: "Що б ти не робила зараз для жінок дітей України, кидай та вчи українську"", – зауважила вона.
Українські зірки й мова
- Деякі знаменитості відмовилися від мови окупанта та перейшли на українську мову, адже тепер їм неприємне все російське. Серед таких зірок – Олексій Дурнєв, Анна Трінчер, Катя Реп'яхова.
- Однак є й ті, хто не хоче переходити на державну. Слава Камінська вважає, що це важко зробити для людей, в яких російськомовне оточення.
- Андрій Данилко зізнався, що його рідна мова – суржик. Він додавав, що йому знадобиться багато часу для того, щоб повністю перейти на державну, головне – не змушувати.