Маша Єфросиніна пояснила, чому записує відеозвернення російською: "Не вмію перекладати емоції"

Телеведуча Маша Єфросиніна у своїх зверненнях зазвичай говорить російською і стикається через це з хейтом. Вона пояснила, чому не розмовляє українською.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна за 2 місяці війни записала безліч відеозвернень як до росіян, так і до українців. Більшість з них зірка записує російською мовою.

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Чому Маша Єфросиніна записує відео російською

Телеведуча пояснила, що російською мовою вона виховувалась, розмовляла з нею з дитинства, адже є кримчанкою. Водночас вона хоче охопити більшу аудиторію, розмовляючи саме російською.

Жодне моє звернення не мало б такої сили, якби я говорила українською. Я не вмію перекладати свої емоції українською. Розберемось після перемоги, але зараз прошу мене не травити,

– сказала Маша.

Єфросиніна додала, що через російську мову її жорстко критикують.

"Найбільша претензія до мене, в дуже жорсткій формі, що допоки я розмовляю мовою ворога, я – теж ворог. Та інше образливе: "Що б ти не робила зараз для жінок дітей України, кидай та вчи українську"", – зауважила вона.

Українські зірки й мова