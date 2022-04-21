Украинская телеведущая Маша Ефросинина за 2 месяца войны записала множество видеообращений как к россиянам, так и к украинцам. Большинство из них звезда записывает на русском языке.
К теме "Не было аппетита": как на Машу Ефросинину повлияла война
Почему Маша Ефросинина записывает видео на русском
Телеведущая объяснила, что на русском языке она воспитывалась, разговаривала с ней с детства, ведь является крымчанкой. В то же время она хочет охватить большую аудиторию, разговаривая именно по-русски.
Ни одно мое обращение не имело бы такой силы, если бы я говорила по-украински. Я не умею переводить свои эмоции на украинский. Разберемся после победы, но сейчас прошу меня не травить,
– сказала Маша.
Ефросинина добавила, что из-за русского языка его жестко критикуют.
"Самая большая претензия ко мне, в очень жесткой форме, что пока я говорю на языке врага, я – тоже враг. Но другое обидное: "Что бы ты ни делала сейчас для женщин детей Украины, бросай и учи украинский"", — отметила она.
Украинские звезды и язык
- Некоторые знаменитости отказались от языка оккупанта и перешли на украинский язык, ведь теперь им неприятно все русское. Среди таких звезд – Алексей Дурнев, Анна Тринчер, Катя Репяхова.
- Однако есть и те, кто не желает переходить на государственную. Слава Каминская считает, что это трудно сделать для людей, у которых русскоязычное окружение.
- Андрей Данилко признался, что его родной язык – суржик. Он добавлял, что ему понадобится много времени для того, чтобы полностью перейти на государственный, главное – не заставлять.