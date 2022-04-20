Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна стикнулась з величезним стресом у час війни. Вона зізналась, що дуже схудла.

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Маша Єфросиніна про свій стан

У мене перші тижні не було апетиту. Я – людина, яка все своє життя мріяла бути тонкою і стрункою, дивилася в дзеркало і розуміла, що щось не те. Не було апетиту, не лізло. Навіть якщо я щось під крик чоловіка запихала, воно лізло назад,

– зізналась ведуча.

Маша Єфросиніна додала, що не може й займатися спортом, бо попросту не має сил. Однак вона гуляє з дітьми.

"Я намагаюся ходити пішки з дітьми. У нас є таке правило: скрізь, де можна дійти, ми йдемо. Жодного транспорту, жодних допоміжних штук", – зауважила зірка.

Зауважимо, на відміну від Маші Єфросиніної "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях заїдає стрес. Через це вона погладшала на кілька кілограмів і знайшла кілька сивих волосин.

На інший план пішов і зовнішній вигляд телезірки. Вона поділилась, що не хоче робити макіяжі чи гарно одягатися, бо просто не відчуває так себе справжньою.

"Якби мені сказали, що я виходитиму з брудною головою, зі шпильками, без мейку по 5-8 разів на день на весь світ у прямі ефіри, я б посміялася. Мені навіть моя мама і моя дочка кажуть: "Приведи себе до ладу". А я кажу: "Не можу". Я не можу зараз підійти до дзеркала і зробити мейк, це буде неприродно до мого стану зараз", – сказала Маша Єфросиніна.