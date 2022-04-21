Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, розповів про українську мову в його житті. Також він поділився, чим гордиться у своїй кар'єрі.
До слова Краще хай мовчить, ніж як Басков, – Данилко заговорив про Кіркорова, який "топить" за Медведчука
Андрій Данилко про рідну мову
Виконавець пояснив, що готовий перейти на українську мову, але для цього йому потрібен час. З дитинства Данилко говорив суржиком.
Головне, щоб мене не змушували. Все прийде з часом, але це певний процес. Моя рідна мова – це суржик! Я не міг від нього позбутися – це справді велика проблема,
– сказав Андрій Данилко.
Чоловік додав, що для тих, хто виріс на заході України, більш природно говорити українською мовою. Тоді як у нього все було інакше. Щоб позбутися суржику, Андрій Данилко вчив російську.
"Тому, напевно, Сердючка свого часу була для мене певним порятунком, адже вона говорила як я. Я дуже довгий час витратив на те, щоб більш-менш говорити якоюсь однією мовою", – додав він.
Про українську пісню
Андрій Данилко також зізнався, що в його кар'єрі є факт, яким він дуже пишається. Це момент, коли він поїхав отримувати "Золотий грамофон" в Росії за пісню українською мовою.
Я пам'ятаю, що пісня "Гоп-гоп" українською виграла "Золотий грамофон", і ми вирушили до кремля, де отримали статуетку. До речі, ця пісня й визначила справжню Сердючку,
– поділився артист.
Як зірки ставляться до переходу на українську
- Деякі знаменитості відмовилися від мови окупанта та перейшли на українську мову, адже тепер їм неприємне все російське. Серед таких зірок – Олексій Дурнєв, Анна Трінчер, Катя Реп'яхова.
- Однак є й ті, хто не хоче переходити на державну. Слава Камінська вважає, що це важко зробити для людей, в яких російськомовне оточення.
- Блогерка Раміна знає українську мову, однак не хоче переходити на неї у побуті. Вона також закликає не бути агресивними й не ділити українців.