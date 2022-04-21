Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, розповів про українську мову в його житті. Також він поділився, чим гордиться у своїй кар'єрі.

До слова Краще хай мовчить, ніж як Басков, – Данилко заговорив про Кіркорова, який "топить" за Медведчука

Андрій Данилко про рідну мову

Виконавець пояснив, що готовий перейти на українську мову, але для цього йому потрібен час. З дитинства Данилко говорив суржиком.

Головне, щоб мене не змушували. Все прийде з часом, але це певний процес. Моя рідна мова – це суржик! Я не міг від нього позбутися – це справді велика проблема,

– сказав Андрій Данилко.

Чоловік додав, що для тих, хто виріс на заході України, більш природно говорити українською мовою. Тоді як у нього все було інакше. Щоб позбутися суржику, Андрій Данилко вчив російську.

"Тому, напевно, Сердючка свого часу була для мене певним порятунком, адже вона говорила як я. Я дуже довгий час витратив на те, щоб більш-менш говорити якоюсь однією мовою", – додав він.

Про українську пісню

Андрій Данилко також зізнався, що в його кар'єрі є факт, яким він дуже пишається. Це момент, коли він поїхав отримувати "Золотий грамофон" в Росії за пісню українською мовою.

Я пам'ятаю, що пісня "Гоп-гоп" українською виграла "Золотий грамофон", і ми вирушили до кремля, де отримали статуетку. До речі, ця пісня й визначила справжню Сердючку,

– поділився артист.

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