Маша Єфросиніна пояснила, чому не пішла б давати інтерв'ю Собчак, як Полякова

Тиждень тому вийшло інтерв'ю Ксенії Собчак з Олею Поляковою. Українська співачка погодилася на розмову з росіянкою, щоб донести її великій аудиторії правду. Однак її зіркова подруга Маша Єфросиніна заявила, що не пішла б на такий крок.

У перші дні війни Маша Єфросиніна відписалася від Собчак у всіх соцмережах, бо більше не вважає її журналісткою. На її думку, не можна зберігати нейтралітет, коли твоя країна вбиває, катує і ґвалтує мирних людей.

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Чому Єфросиніна не дала б інтерв'ю Собчак

Я б дала Ксенії Собчак інтерв'ю до 28 лютого, коли її висловлювання були чіткі, вона відображала реальну картину, а потім людинка стала і вашою, і нашою,

– наголосила Маша Єфросиніна.

Вона вважає Собчак пособницею війни. На її думку, похресниця Путіна, як і вся глибинка Росії, дотримується позиції "все не так однозначно", але вкладає цю думку у журналістські терміни.

"Якщо ти називаєш себе журналісткою і бачиш, що ґвалтують дітей, спалюють цілими містами населення, що в Маріуполі 500 тисяч людей були піддані геноциду, що братські могили по 300 метрів, і все одно дотримуєшся цього нейтралітету: "Я як журналіст хочу показати обидві сторони". Це у перекладі на бидляцьку мову те саме, що каже вся глибинка Росії: "Усе не так однозначно", – різко заявила Єфросиніна.

Що Оля Полякова каже про інтерв'ю Собчак

Після виходу інтерв'ю на співачку одразу ж посипався хейт, бо, на думку користувачів фейсбуку, "немає хороших росіян". Полякова ж відповіла, що погодилася на зйомку, бо донесла до російськомовного населення все, що хотіла, а відео вийшло не порізаним.

Крім того, поза камерами Собчак "налаштована як більшість думаючих людей у Росії". У приватних розмовах вона нібито підтримує Україну, але не робить цього публічно.