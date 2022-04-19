Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що Ксенія Собчак роками працювала над образом "найоб'єктивнішої журналістки в Росії". Вона одна з небагатьох її колег, яка "за будь-яке інтерв'ю 50 разів примудрялася нагадати, що вона – журналістка". Тож у перші дні війни в Україні блогерка говорила правду, але дуже швидко перевзулася.

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Маша Єфросиніна про те, чому Собчак не каже правду про війну

У зірок колосальна кількість спільних знайомих, і з їхніх слів Єфросиніна знає, що Собчак обожнює розкіш. За її словами, вразливе місце блогерки – не діти, не сім'я, а гроші.

Весь її камуфляж був для того, щоб прикрити її неймовірну спрагу до грошей. Вона дуже любить гроші. Дуже любить люкс, розкіш. Вона дуже не любить за це все платити, тому нескінченні бартери, реклама всього. Її вразливе місце – бабло,

– емоційно висловилася Маша Єфросиніна.

Тож коли неугодним російським селебретіс стали надходити погрози, до Собчак дійшло, що вона може втратити всі багатомільйонні контракти, які її годують, і вона взялася віщати про те, як "страждають бідні нещасні росіяни".

"Стільки всього вкладено, щоб отримати місце "найоб'єктивнішої" журналістки в Росії, яка прямо могла говорити, що Путін – зло. Але заради чого? Щоб одразу так перевзутися? Ну бл*ть, залучи вже своїх мозковитих людей, подумайте, як перевзутися хоча б не так різко. Це найвища дурість", – вважає телеведуча.

Ба більше, Маша Єфросиніна знає, що в Собчак був шанс стати рупором правди, однак вона відмовилася. Її запрошували на інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ, але вона обрала "записувати нікому не потрібні нейтральні сюжетики".

Я знаю точно, що Собчак пропонували бути однією з журналістів. Усі жінки-журналістки відмовилися, і Собчак була серед них,

– зізналася Маша Єфросиніна.

Вона додала, що через страх перед режимом Ксенія Собчак "зрадила себе" й уже ніколи не називатиметься "об'єктивною журналісткою".

Нагадаємо, Ксенія Собчак виїхала з Росії на початку березня. Вона була в Ізраїлі й називала це не еміграцією, а запланованою відпусткою з 5-річним сином. У Москву вона справді повернулася.