В первые дни войны Маша Ефросинина отписалась от Собчак во всех соцсетях, потому что больше не считает ее журналисткой. По ее мнению, нельзя сохранять нейтралитет, когда твоя страна убивает, пытает и насилует мирных людей.

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Почему Ефросинина не дала бы интервью Собчак

Я бы дала Ксении Собчак интервью до 28 февраля, когда ее высказывания были четкие, она отображала реальную картину, а потом человек стал и вашим, и нашим,

– подчеркнула Маша Ефросинина.

Она считает Собчак пособницей войны. По ее мнению, крестница Путина, как и вся глубинка России, придерживается позиции "все не так однозначно", но вкладывает это мнение в журналистские термины.

"Если ты называешь себя журналисткой и видишь, что насилуют детей, сжигают целыми городами население, что в Мариуполе 500 тысяч человек были подвергнуты геноциду, что братские могилы по 300 метров, и все равно придерживаешься этого нейтралитета: "Я как журналист хочу показать обе стороны ". Это в переводе на быдлядский язык то же, что говорит вся глубинка России: "Все не так однозначно", – резко заявила Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина жестко критиковала Ксению Собчак, которая, по ее мнению, из-за бабла снимает сюжеты о "бедных несчастных россиянах", а не об их зверствах в Украине.

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