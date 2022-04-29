Українська співачка Оля Полякова дала коротке інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Тоді на неї звалилась купа хейту.

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Про що Полякова говорила з Собчак

Оля Полякова зізналась, що насправді журналістка підтримує українців, однак не може цього робити публічно через цензуру.

Собчак все знає про Україну. Вона налаштована як більшість думаючих людей в Росії. Вона у приватних розмовах підтримує. Питання номер 1 – щоб це було не порізане. Я отримала порцію хейту з цього приводу, але я на нього не зважаю,

– сказала Оля Полякова.

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Виконавиця поділилась, що хоч сама Собчак не займає певної позиції, люди в її інтерв'ю говорять все те, що вважають за потрібне. До того ж ролик був не змонтований, тобто вдалось уникнути того, що слова могли виривати з контексту.

А я вважаю за потрібне на величезну російськомовну аудиторію Собчак донести правду з перших вуст. Для мене це абсолютно конче важливо. Кожен день всім людям у світі казати про те, що у нас коїться. Що в нас війна, що в нас геноцид, що в нас зґвалтування дітей, жінок, що в нас кошмар,

– сказала зірка.

"І те, що я можу це донести без порізаного тексту на величезну російськомовну аудиторію – для мене це конче важливо. Бо якщо це попередить хоча б одну людину, яка захоче взяти зброю у свої руки й прийти в мою країну вбивати; або якщо це переконає якусь тітку не пускати свого чоловіка чи сина сюди нас вбивати, значить я все роблю правильно. Мені не треба розказувати, кому мені давати інтерв'ю, нащо, хоч чорту лисому, щоб переконати хоч деяку кількість населення не йти сюди, не брати зброю і не вбивати мирних українців", – додала Оля Полякова.

Інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео