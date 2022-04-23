Після виходу інтерв'ю на ютуб-каналі Ксенії Собчак на Олю Полякову посипалися неоднозначні коментарі. Одні хвалять артистку за чесність, інші ж хейтять за те, що вона намагається донести на Росію правду, бо "хороших росіян немає". Тож зірка публічно розставила всі крапки над "і".
До теми Це не фейк, це справжня війна, – Оля Полякова дала інтерв'ю Собчак, але її весь час "запікували"
Чому Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії Собчак
"Олю, навіщо ви з нею взагалі спілкувалися? Вони нам не браття, не сестри! Ви щось переплутали. Вони кровожерливі нацисти та фашисти, які віртуозно брешуть та перекручують будь-яку інформацію", – дорікнули Поляковій.
Моє інтерв'ю вийшло не порізаним. Усе, що я хотіла донести до російськомовного населення, я донесла! Це важливо, щоб вони чули правду,
– роз'яснила артистка.
Скриншот з фейсбуку Олі Полякової
Реакція мережі на інтерв'ю Полякової Собчак
- "Олю, ви були чудові! Така щирість, такий надрив душі, неможливо залишатися байдужим. Спасибі вам";
- "Дякую за крик душі, за правду";
- "Олю, ви була неперевершена! Я вважаю, що затьмарили всіх";
- "Тільки в Ксенії позиція не зрозуміла. А ви, Олю, чудова! Слава ЗСУ!
- "Нема краю наївності та простодушності українців. Який може бути результат в намаганні щось донести чи пояснити зомбі?";
- "Ну навіщо це? Розчарована вашою позицією. Так, давайте далі шукати "хороших росіян". Тільки потім не плачте, що вони прийдуть знову";
- "Шкода, що ви досі думаєте, що там є до кого стукати. Це така сама історія як з Кіркоровим. Вони вовки в овечій шкурі. Всі";
- "Не буду дивитися, і "хороших росіян" немає";
- "Чому ви жодного разу не назвали Росію агресором? Бо з вашого інтерв'ю щось зовсім не зрозуміло, хто тут і з ким воює. Змішані відчуття";
- "От для чого йти до неї на інтерв'ю?".