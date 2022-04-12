Маша Єфросиніна та Іраклі Макацарія зустрілись у Тбілісі: як грузин допомагає Україні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зустрілась з Іраклі Макацарія в Грузії. Вона розповіла, як грузин допомагав Україні в час війни.

11 квітня у Тбілісі відбувся великий концерт за участю українських та грузинських артистів. На заході побувала й Маша Єфросиніна, яка зі сцени розповідала актуальну інформацію про війну та звірства Росії в Україні.

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Маша Єфросиніна зустрілась з Іраклі Макацарія

Прибувши у Тбілісі, Маша Єфросиніна зустрілась з героєм "Холостяка", бізнесменом Іраклі Макацарія. Вона розповіла, як чоловік допомагає Україні в часи війни.

Іраклі став моїм другом назавжди, коли одним з перших написав у перші години війни про те, що готовий допомогти всім, чим завгодно. І вже через сім днів його фонд зробив благодійний марафон, зібравши на потреби українців мільйон гривень,

– розповіла Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграм-сторіз

Як Іраклі Макацарія підтримував українців