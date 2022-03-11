Герой шоу "Холостяк" та учасник "Танців з зірками" грузин Іраклі Макацарія усім серцем вболіває за Україну. Він показав, чим допоміг українцям за два тижні війни.

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Як Іраклі Макацарія допомагає українцям

Чоловік розповів, що грузинський народ перейнявся трагедією в Україні. За дуже короткий час було зібрано кошти та гуманітарну допомогу для українців.

"Я вірю, що треба робити добро завжди! Але це особливо важливо для кожної людини, коли вона потребує… Україна та її народ зараз проходить найскладніший період за останні десятки років. Україна подарувала мені дуже багато добра та любові! І як ніколи мені зараз хочеться підтримати всіх вас усім серцем. Мені дуже боляче за вас…" – поділився Іраклі.

Також у такі хвилини просто дуже важливо фізично бути поруч із народом. Я впевнений, що з Божою допомогою цей кошмар скоро закінчиться, і ми всі разом заново побудуємо найсильнішу і найкрасивішу країну! Слава Україні!

– додав Макацарія.



Іраклі Макацарія допомагає українцям / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія



Іраклі Макацарія допомагає українцям / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія допомагає українцям / Для перегляду відео гортайте праворуч

Додамо, Іраклі Макацарія не вперше підтримує українців. Після початку вторгнення він зняв відео, у якому підняв український прапор.

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Текст публікації Іраклі Макацарія

Я вірю, що треба робити добро завжди! Але це особливо важливо для кожної людини, коли вона потребує… Україна та її народ зараз проходить найскладніший період за останні десятки років. Україна подарувала мені дуже багато добра та любові! І як ніколи мені зараз хочеться підтримати всіх вас усім серцем. Мені дуже боляче за вас… Я радий, що грузинський народ з великим ентузіазмом підніс близько до серця цю велику трагедію, і за дуже короткий час ми змогли зібрати кошти та гуманітарну допомогу для наших українських братів та сестер. Також у такі хвилини просто дуже важливо фізично бути поруч із народом. Я від душі хочу подякувати Польщі, за таку підтримку та турботу, яку вони виявляють зараз. Зустрічалися з мером та головою поліції міста Пшемисль, і я був вражений, наскільки близько до серця вони приймають кожного українця. Я впевнений, що з Божою допомогою цей кошмар скоро закінчиться, і ми всі разом заново побудуємо найсильнішу і найкрасивішу країну! Слава Україні!