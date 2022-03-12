Українські та світові знаменитості продовжують наголошувати на важливості закритого неба над Україною. Окупанти зазнають шалених втрат на землі, тому намагаються більше атакувати наші міста та населення з повітря. Щоб уберегти життя цивільного населення, наші міста, необхідно робити все для того, щоб ракети та бомби, літаки та вертольоти терористів не були на території України.

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Іраклі Макацарія закликав НАТО закрити небо

Грузини підтримують український народ. Не залишається осторонь Іраклі Макацарія, який був головним героєм 6 сезону української версії шоу "Холостяк". Днями чоловік долучився до гуманітарної допомоги біженцям. Тепер він звернувся до НАТО.

На особистій сторінці в інстаграмі Іраклі опублікував неймовірно чуттєве відео з болісними кадрами війни в Україні. Відео наклали на перероблену пісню Adele – Skyfall, яка зараз звучить – Close the sky all.

Макацарія вкотре закликав НАТО зробити безполітну зону над Україною, закрити небо. Щодня помирають мирні мешканці, жінки, діти, військові, руйнують українські міста. Російські терористи не зупиняються й продовжують загарбницьку війну.

Іраклі Мацарія закликає НАТО закрити небо: дивіться відео онлайн

У коментарях підписники Іраклі подякували йому за підтримку у такий нелегкий для всього світу, а особливо для України, час.