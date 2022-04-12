Після початку повномасштабної війни на території України Джамала з дітьми виїхала за кордон. Але навіть далеко від дому вона намагається робити все можливе для того, щоб допомогти рідній країні.

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Джамала про виступ у Грузії

Вечір 11 квітня для Джамали став особливим. Вона виступила в улюбленому Тбілісі, де заспівала двома рідними мовами – українською та кримськотатарською. Поруч були друзі та малеча. Джамала мріє, щоб все зовсім скоро вони зібралися набагато більшим складом у Києві та всі разом святкували перемогу.

Попри неоднозначні дії політиків Грузії, народ країни з Україною. Грузини виходять на мітинги, організовують благодійні акції. Вони з нами,

– наголосила Джамала.

11 квітня у Тбілісі відбувся благодійний концерт. Всі кошти від продажу квитків спрямували на допомогу Україні. У Tbilisi Concert Hall лунала музика Ніно Катамадзе, Ніколоза Рачвелі, Беки Гочіашвілі, Гіоргі Загарелі та інших.