11 апреля в Тбилиси прошел большой концерт с участием украинских и грузинских артистов. На мероприятии побывала и Маша Ефросинина, рассказывающая со сцены актуальную информацию о войне и зверствах России в Украине.
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Маша Ефросинина встретилась с Иракли Макацария
Прибыв в Тбилиси, Маша Ефросинина встретилась с героем "Холостяка", бизнесменом Иракли Макацария. Она рассказала, как мужчина помогает Украине во время войны.
Иракли стал моим другом навсегда, когда одним из первых написал в первые часы войны о том, что готов помочь всем, чем угодно. И уже через семь дней его фонд сделал благотворительный марафон, собрав на нужды украинцев миллион гривен,
– рассказала Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина и Иракли Макацария / Фото с инстаграм-сториз
Как Иракли Макацария поддерживал украинцев
- Грузин публиковал проникновенное видео, которым призывал НАТО закрыть небо над нашей страной.
- "Холостяк" показывал, как сортировал гуманитарную помощь украинцам от грузин.
- После начала вторжения он снял видео, в котором красноречиво поднял украинский флаг.