11 квітня у Тбілісі відбувся великий концерт за участю українських та грузинських артистів. На заході побувала й Маша Єфросиніна, яка зі сцени розповідала актуальну інформацію про війну та звірства Росії в Україні.
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Маша Єфросиніна зустрілась з Іраклі Макацарія
Прибувши у Тбілісі, Маша Єфросиніна зустрілась з героєм "Холостяка", бізнесменом Іраклі Макацарія. Вона розповіла, як чоловік допомагає Україні в часи війни.
Іраклі став моїм другом назавжди, коли одним з перших написав у перші години війни про те, що готовий допомогти всім, чим завгодно. І вже через сім днів його фонд зробив благодійний марафон, зібравши на потреби українців мільйон гривень,
– розповіла Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграм-сторіз
Як Іраклі Макацарія підтримував українців
- Грузин публікував проникливе відео, яким закликав НАТО закрити небо над нашою країною.
- "Холостяк" показував, як сортував гуманітарну допомогу для українців від грузинів.
- Після початку вторгнення він зняв відео, у якому промовисто підняв український прапор.