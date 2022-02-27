Україну підтримують у різних куточках світу. Іраклі Макацарія також виступив на підтримку українців. Відповідним відео він поділився з підписниками в інстаграмі.
До слова Мета – мільйон доларів: Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі збирають гроші українським біженцям
Іраклі Макацарія підтримав українців
Бізнесмен опублікував відео, в якому підняв український прапор.
Нехай Бог допомагає вам. І обов'язково буде перемога. Слава Україні! Героям Слава!
– сказав під час цього Макацарія.
Також він повідомив, що готовий поширювати інформацію про правдиві події в Україні.
"Якщо потрібно допомогти розповсюдити якусь інформацію, будь ласка, пишіть мені прямо! Завтра будемо підключати у прямий ефір нашої передачі моїх друзів та знайомих з усієї України, щоб максимально розповсюджувати інформацію про той кошмар, який зараз відбувається!" – додав чоловік.
Іраклі Макацарія підтримує Україну: дивіться відео
Грузія та Україна
- Нагадаємо, ще до вторгнення Росії в Україну на грузинському телебаченні телеведуча заговорила солов'їною та висловила підтримку нашому народові.
- Влада Грузії вирішила не накладати санкції на Росію після початку повномасштабної війни. Та після цього десяток тисяч грузинів вийшли на мітинг проти лідерів країни.
- Додамо, що Грузія за схожим сценарієм постраждала від російської агресії у 2008 році.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.