Про нову пісню Сергія Бабкіна "Зрада" висловилось чимало публічних особистостей та активістів. Серед них і зірки: трек розкритикувала Марія Бурмака.

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Марія Бурмака про пісню Сергія Бабкіна

На думку співачки, Сергій Бабкін показав незнання історії, нерозуміння причин і наслідків, та бажання всидіти на двох стільцях. Особливо Марію обурив аргумент про російських військових у треці.

Так, багато хлопців зі Сходу спілкуються російською на фронті. І це наслідок того "русского мира", який пер на Схід України. Путін йшов війною у 2014 визволяти "русских". Там де "русский язик, там русский мир". Одиниці в Харкові протистояли цьому. І я була серед них. А Сергій Бабкін не був, він будував шоубізнес в Москві,

– нагадала Бурмака.

Марія Бурмака вважає, що й зараз Сергій не хоче протистояти "русскому миру". Вона висловилась і про рядок: "чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?".

"Не стаємо, Сергій. Ті, хто не перевзувався, хто стояв на своєму і боровся за Україну десятиліттями, хто протистояв імперії й всій цій фофудьї, часом в абсолютній меншості. Хто знає вірші Стуса й українську історію, хто був зі своєю нацією на Революції Гідності, на кого вишиванку одягли в три роки, 50 років тому, в Харкові, щоб показати – це українське місто, тут є українці. Це не зрада. Це перевзуванство і пристосуванство. Це безсовісність. Це ж треба ще вміти – так образити свій народ в такий важкий час", – підкреслила артистка.

Олена Мозгова підтримала колегу

З Марією Бурмакою погодилась продюсерка Олена Мозгова.

Цілком погоджуюся з Марією. А ти, Бабкін... Ти так ніх*ра і не зрозумів... І таких Бабкіних, на превеликий жаль, ще дуже багато... Але лупаємо скелю далі,

– написала Мозгова.

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