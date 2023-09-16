Про нову пісню Сергія Бабкіна "Зрада" висловилось чимало публічних особистостей та активістів. Серед них і зірки: трек розкритикувала Марія Бурмака.
До теми Пісня не є висміюванням, – Сергій Бабкін емоційно відреагував на хейт через "Зраду"
Марія Бурмака про пісню Сергія Бабкіна
На думку співачки, Сергій Бабкін показав незнання історії, нерозуміння причин і наслідків, та бажання всидіти на двох стільцях. Особливо Марію обурив аргумент про російських військових у треці.
Так, багато хлопців зі Сходу спілкуються російською на фронті. І це наслідок того "русского мира", який пер на Схід України. Путін йшов війною у 2014 визволяти "русских". Там де "русский язик, там русский мир". Одиниці в Харкові протистояли цьому. І я була серед них. А Сергій Бабкін не був, він будував шоубізнес в Москві,
– нагадала Бурмака.
Марія Бурмака вважає, що й зараз Сергій не хоче протистояти "русскому миру". Вона висловилась і про рядок: "чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?".
"Не стаємо, Сергій. Ті, хто не перевзувався, хто стояв на своєму і боровся за Україну десятиліттями, хто протистояв імперії й всій цій фофудьї, часом в абсолютній меншості. Хто знає вірші Стуса й українську історію, хто був зі своєю нацією на Революції Гідності, на кого вишиванку одягли в три роки, 50 років тому, в Харкові, щоб показати – це українське місто, тут є українці. Це не зрада. Це перевзуванство і пристосуванство. Це безсовісність. Це ж треба ще вміти – так образити свій народ в такий важкий час", – підкреслила артистка.
Олена Мозгова підтримала колегу
З Марією Бурмакою погодилась продюсерка Олена Мозгова.
Цілком погоджуюся з Марією. А ти, Бабкін... Ти так ніх*ра і не зрозумів... І таких Бабкіних, на превеликий жаль, ще дуже багато... Але лупаємо скелю далі,
– написала Мозгова.
Чому трек Бабкіна спричинив скандал
- Після випадків з російськими піснями та співпраці з росіянами Сергій Бабкін випустив пісню "Зрада", де висміяв українців, які критикують одне одного за російську мову, споживання російського контенту.
- Трек викликав хвилю обурення у користувачів мережі, активістів, журналістів та військових. Вони розкритикували Бабкіна за маніпуляції та спроби прикритись бійцями.
- Окрім того, Сергія Бабкіна викрили у плагіаті. Пісня "Зрада" нагадала вірш Юрка Космини – "Пісня про інформаційний простір". Це помітив сам поет, назвавши пісню Бабкіна – "дешевим ватним плагіатом".
- Артист вже відреагував на критику. Він вважає безглуздим розбирати кожен рядок, але запевняє, що трек – це не висміювання. Бабкін знову нагадав про свої благодійні концерти й донати, але перепросив перед одним бійцем, обурений коментар якого побачив серед інших.