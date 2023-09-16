О новой песне Сергея Бабкина "Зрада" высказалось немало публичных личностей и активистов. Среди них и звезды: трек раскритиковала Мария Бурмака.
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Мария Бурмака о песне Сергея Бабкина
По мнению певицы, Сергей Бабкин показал незнание истории, непонимание причин и последствий и желание усидеть на двух стульях. Особенно Марию возмутил аргумент о русских военных в треке.
Да, многие ребята с Востока общаются на русском на фронте. И это следствие того "русского мира", который перешел на Восток Украины. Путин шел войной в 2014 году освобождать "русских". Там где "русский язык, там русский мир". Единицы в Харькове противостояли этому. И я была среди них. А Сергей Бабкин не был, он строил шоу-бизнес в Москве,
– напомнила Бурмака.
Мария Бурмака считает, что и сейчас Сергей не хочет противостоять "русскому миру". Она высказалась и о строке: "не становимся ли мы нацией, похожей на стадо?".
"Не становимся, Сергей. Те, кто не переобувался, кто стоял на своем и боролся за Украину десятилетиями, кто противостоял империи и всей этой фофудье, порой в абсолютном меньшинстве. Кто знает стихи Стуса и украинскую историю, кто был со своей нацией на Революции Достоинства, на кого вышиванку одели в три года, 50 лет назад, в Харькове, чтобы показать – это украинский город, здесь есть украинцы. Это не предательство. Это переобувь и приспособленство. Это бессовестность. Это же надо еще уметь – так оскорбить свой народ в столь тяжелое время", – подчеркнула артистка.
Елена Мозговая поддержала коллегу
С Марией Бурмакой согласилась продюсер Елена Мозговая.
Полностью соглашаюсь с Марией. А ты, Бабкин... Ты так ни**ра и не понял... И таких Бабкиных, к большому сожалению, еще очень много... Но лупим скалу дальше,
– написала Мозговая.
Почему трек Бабкина вызвал скандал
- После случаев с российскими песнями и сотрудничестве с россиянами Сергей Бабкин выпустил песню "Зрада", где высмеял украинцев, критикующих друг друга за русский язык, потребление русского контента
- Трек вызвал волну возмущения у пользователей сети, активистов, журналистов и военных. Они подвергли критике Бабкина за манипуляции и попытки прикрыться бойцами.
- Кроме того, Сергея Бабкина разоблачили в плагиате. Песня "Зрада" напомнила стихотворение Юрия Космины – "Пісня про інформаційний простір". Это подметил сам поэт, назвав песню Бабкина – "дешевым ватным плагиатом".
- Артист уже отреагировал на критику. Он считает бессмысленным разбирать каждую строчку, но уверяет, что трек – это не высмеивание. Бабкин снова напомнил о своих благотворительных концертах и донатах, но извинился перед одним бойцом, возмущенный комментарий которого увидел среди других.