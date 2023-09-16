О новой песне Сергея Бабкина "Зрада" высказалось немало публичных личностей и активистов. Среди них и звезды: трек раскритиковала Мария Бурмака.

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Мария Бурмака о песне Сергея Бабкина

По мнению певицы, Сергей Бабкин показал незнание истории, непонимание причин и последствий и желание усидеть на двух стульях. Особенно Марию возмутил аргумент о русских военных в треке.

Да, многие ребята с Востока общаются на русском на фронте. И это следствие того "русского мира", который перешел на Восток Украины. Путин шел войной в 2014 году освобождать "русских". Там где "русский язык, там русский мир". Единицы в Харькове противостояли этому. И я была среди них. А Сергей Бабкин не был, он строил шоу-бизнес в Москве,

– напомнила Бурмака.

Мария Бурмака считает, что и сейчас Сергей не хочет противостоять "русскому миру". Она высказалась и о строке: "не становимся ли мы нацией, похожей на стадо?".

"Не становимся, Сергей. Те, кто не переобувался, кто стоял на своем и боролся за Украину десятилетиями, кто противостоял империи и всей этой фофудье, порой в абсолютном меньшинстве. Кто знает стихи Стуса и украинскую историю, кто был со своей нацией на Революции Достоинства, на кого вышиванку одели в три года, 50 лет назад, в Харькове, чтобы показать – это украинский город, здесь есть украинцы. Это не предательство. Это переобувь и приспособленство. Это бессовестность. Это же надо еще уметь – так оскорбить свой народ в столь тяжелое время", – подчеркнула артистка.

Елена Мозговая поддержала коллегу

С Марией Бурмакой согласилась продюсер Елена Мозговая.

Полностью соглашаюсь с Марией. А ты, Бабкин... Ты так ни**ра и не понял... И таких Бабкиных, к большому сожалению, еще очень много... Но лупим скалу дальше,

– написала Мозговая.

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