MamaRika відправилась до пологового будинку: зовсім скоро вона стане мамою

Відома українська співачка MamaRika днями поїхала на плановий огляд до пологового будинку. Лікар наполіг, щоб співачка залишилась у закладі. Ймовірно, що в неї почалися пологи.

Успішна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) зовсім скоро зустрінеться зі своїм первістком. Вона поділилась останніми новинами з прихильниками в інстаграм-сторіз.

До слова Вагітна MamaRika розсекретила вагу перед пологами

MamaRika у пологовому будинку

1 серпня співачка разом з чоловіком, Сергієм Середою поїхала до пологового будинку на плановий огляд. Лікарі вирішили, що їй краще залишитися в закладі.

Майбутні батьки поділилися, що вночі хвилювалися та не могли спати. Зранку MamaRika зробили кардіотокографію, після якої зірка інтригуюче написала: "В процесі". Ймовірно, зовсім скоро артистка та гуморист зустрінуться зі своїм сином.



MamaRika / Фото з інстаграму MamaRika



MamaRika / Фото з інстаграму MamaRika

Що відомо про вагітність MamaRika