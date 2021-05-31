У новій інстаграм-публікації MamaRika порушила тему жіночності та сексуальності під час вагітності. Вона розуміє, що під час особливого стану жіноче тіло швидко та незворотно змінюється, тому вона вчить себе любити і приймати такою, якою є.

Дивіться також MamaRika показала вагітний животик у трендових сукнях: стильні фото

Вагітність – це сексуально?.. Вважаю, що жінка при надії, або ж яка щойно народила дитя – це суперхот! Знаєте чому? Тому що я собі подобаюсь такою, в габаритах 100-100-100. Тому що кожна нова розтяжка, родимка чи зайвий кілограм – це ще один привід подивитись на себе заново і полюбити,

– переконана артистка.

MamaRika водночас зізналась, що "ніколи не відчувала себе настільки жіночною та сильною водночас".

"Я на своєму місці більше ніж коли-небудь! Ми даємо життя, даємо початок новому! Воу, у мене мурашки й досі по шкірі, коли усвідомлюю, що зі мною відбувається прямо зараз і наскільки це круто! І скажіть нам після цього, що ми чогось не можемо, що ми не персонажі DC із приставкою Super?!" – емоційно додала зірка.

Для фотосесії MamaRika приміряла сексуальний образ: леопардову сукню із розрізами у зоні талії та від стегна. Жінка позувала без білизни та сміливо демонструвала свій чималий вагітний животик.



Вагітна MamaRika позувала у студійній фотосесії / Фото з інстаграму MamaRika



Вагітна MamaRika / Фото з інстаграму MamaRika

Реакція мережі

Прихильниці жінки швидко відреагували на проблемний пост у MamaRika та засипали співачку приємними коментарями:

"Однозначно, під час вагітності відкриваються якісь нові межі жінки. Гормони працюють по-іншому. Отже, відповідь так – сексуально, але для кожного й сексуальність по-різному проявляється. А ви, Настю, вогонь!";

"Ви гарнюнічка! Щастя вам і майбутній крихітці";

"Вагітна жінка – вона особливо красива!";

"Вагітність вам личить! Ви супер";

"Вау, який крутий образ";

"Дуже гарно!";

"Щирі вітання!!! Материнство – це найпрекрасніше, що може статися з жінкою";

"Як на мене – це найпрекрасніша фігура для кожної жінки".

Зазначимо, що про вагітність MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Кочетова) зізналась лише тижнем раніше. Вона очікує свого первістка від чоловіка Сергія Середи, з яким одружилась у 2020 році після багатьох років стосунків.