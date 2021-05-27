Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) разом з одним із брендів одягу розробила капсульну колекцію для вагітних. Вона стала обличчям рекламної кампанії та знялась у стильній фотосесії. Яскравими фото зірка поділилась в інстаграм-сторіз.

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Образи MamaRika

Для першого аутфіту знаменитість приміряла пряму сіру мінісукню з принтом та рожевою сіткою. Таке вбрання вона поєднала з кислотно-лимонними шкарпетками та білими кросівками на масивній підошві. Доповнювали образ сережки-кільця та жовті окуляри. Волосся MamaRika зібрала у два хвостики й завершила зачіску шпильками.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Наступний образ співачки виглядав більш вишукано й романтично. Вона обрала обтислу рожеву мінісукню з декольте, що вдало підкреслювала вагітний животик зірки. Look довершували сережки-підвіски, лаконічна зачіска, макіяж з акцентом на губах та салатові мюлі.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Для третього аутфіту MamaRika знялась із чоловіком Сергієм Середою. Він постав у сіро-синьому костюмі. Натомість зірка позувала в білій футболці та ніжно-рожевому об'ємному комбінезоні. Стильне вбрання доповнювали чорно-білі масивні кросівки.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Співачка MamaRika вагітна первістком