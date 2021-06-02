1 червня в Україні святкували День захисту дітей. Зіркові батьки приєднувалися до привітань та публікували ніжні фото з доньками та синами. Успішна співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) не оминула можливості поділитися з прихильниками світлиною своєї сім'ї.
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MamaRika показала зворушливе фото з чоловіком
У День захисту дітей знаменитість оприлюднила чуттєве фото з чоловіком. Майбутній батько Сергій Середа ніжно обіймав кохану зі спини та цілував її волосся.
MamaRika позувала перед камерою з легкою усмішкою. Вона приміряла відвертий образ – чорну спідню білизну та блакитну сорочку оверсайз. Зірка не зашпилила блузку, а тому оголила вагітний животик.
Співачка також повідомила, що перебуває на 30 тижні вагітності. Це означає, що приблизно через 2-3 місяці вона стане мамою вперше.
Ці троє на фото вітають вас із Днем захисту діток!
– написала MamaRika під фото.
MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму зірки
У коментарях захоплюються новою світлиною співачки з чоловіком:
- "Ніжно";
- "Супер";
- "Красива сім'я";
- "Щасливі";
- "Вагітна жінка – найкрасивіша жінка";
- "Вагітність вам личить".