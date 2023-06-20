Якщо одні на стресі набирають кілограми, як-от Настя Каменських, то інші навпаки худнуть. MamaRika (справжнє ім'я – Настя Кочетова) належить до когорти других. Співачка каже, що в їжі себе не обмежує.

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MamaRika пояснила, чому настільки худа

Я жеру, що кінь, особливо на стресі. Не знаю, можливо, якраз нерви з'їдають вагу. Звичайно, спорт допомагає, але ще, мабуть, пощастило з генетикою. Я, до речі, коли поправляюся, тільки тішуся, бо надто худою мені не дуже, виглядаю як зомбі,

– прокоментувала MamaRika.

MamaRika про фігуру / Фото з інстаграму співачки

До речі, раніше в інтерв'ю MamaRika розповідала, що разом з Сергієм Середою витрачає шалені гроші на продукти. Вони не ходять по ресторанах й економні у плані розваг, але "дуже багато жеруть". Вони закуповують продуктів на 20, а то й 30 тисяч гривень на місяць. Це і крупи, і сири, і морепродукти, і м'ясо, і червона риба.

Між іншим, на 10-й день після пологів MamaRika важила 61,5 кілограма. Тоді вона планувала схуднути до 55. Співачка робила сухий масаж щіткою, наносила крем від розтяжок і вдягала бандаж, але апетити у неї був шалений. Тож артистка ставила собі за правило – їсти солодке тільки в першій половині дня.