Співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) розповіла про сімейний бюджет її родини. За словами артистки, у неї та чоловіка Сергія всі кошти йдуть у спільну скарбничку.

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MamaRika розповіла про витрати у сім'ї

Виконавиця зізналась, що вони не часто витрачають кошти на розваги та відпочинок. Найбільша частина бюджету йде на харчові продукти.

Ми їмо багато. Ми не ходимо в ресторани. Єдине, що я з'їздила відпочити до Дубая, але це була куплена путівка до 24 лютого 2022 року. Депозит залишився, і гроші не повертали. Ми не витрачаємо ні на що, ми дуже економні у плані якихось розваг. Але ми дуже багато жремо, ми любимо смачно поїсти. Це наш грішок,

– зізналась MamaRika.

Співачка розповіла, що вони витрачають велику суму раз на один чи півтора місяця, щоб закупити все необхідне. Приблизно на місяць їхня сім'я витрачає близько 50 тисяч гривень.

"Ми можемо зайти до магазину і залишити там 20 – 30 тисяч гривень. Ми купуємо оптом багато всього один раз на місяць і затарюємо все: хімію, засоби для миття, їжу, якісь там сиропи, крупи – це базова закупівля. Ми любимо морепродукти поїсти. Величезна сума з цього йде на Давіда, бо він у мене їсть усі види м'яса, червону рибу. У нього дуже крутий раціон. Для мене дуже важливо, щоб він круто харчувався. Основна стаття витрат – це продукти та бензин. Ми більше ні на що й не витрачаємо. Одяг нам дарують бренди за рекламу".

Інтерв'ю з MamaRika (про витрати з 36:22): дивіться відео онлайн

Найбільший гонорар у MamaRika

Артистка розсекретила найбільший гонорар, який отримувала як співачка. За словами зірки, це було ще за часів проєкту Еріки.

Це було ще за часів Еріки, тоді в людей були гроші, це була новорічна ніч. Нам заплатили 8 – 10 тисяч доларів. Це один раз таке було Але я з того отримала лише 10%. За весь час MamaRika – це 4 – 5 тисяч доларів,

– розкрила MamaRika.

Зауважимо, нещодавно про витрати розповів Віталій Козловський. Він також витрачає близько 50 – 60 тисяч гривень у місяць. Гроші артиста йдуть на квартплату, їжу й бензин. За словами Козловського, його заробіток під час повномасштабного вторгнення суттєво зменшився.