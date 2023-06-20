Если одни на стрессе набирают килограммы, например Настя Каменских, то другие наоборот худеют. MamaRika (настоящее имя – Настя Кочетова) относится к когорте вторых. Певица говорит, что в еде себя не ограничивает.

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MamaRika объяснила, почему настолько худа

Я жру, что конь, особенно на стрессе. Не знаю, возможно, как раз нервы съедают вес. Конечно, спорт помогает, но еще, по-видимому, повезло с генетикой. Я, кстати, когда поправляюсь, только радуюсь, потому что слишком худой мне не очень, выгляжу как зомби,

– прокомментировала MamaRika.

MamaRika о фигуре / Фото с инстаграма певицы

Кстати, ранее в интервью MamaRika рассказывала, что вместе с Сергеем Середой тратит безумные деньги на продукты. Они не ходят по ресторанам и экономны в плане развлечений, но "очень много жрут". Они закупают продуктов на 20, а то и 30 тысяч гривен в месяц. Это и крупы, и сыры, и морепродукты, и мясо, и красная рыба.

Между прочим, на 10-й день после родов MamaRika весила 61,5 кг. Тогда она планировала похудеть до 55. Певица делала сухой массаж щеткой, наносила крем от растяжек и одевала бандаж, но аппетиты у нее был безумный. Так что артистка ставила себе за правило – есть сладкое только в первой половине дня.