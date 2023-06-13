Артистка зізналася, що для її родини ця композиція має особливе значення. Нагадаємо, що на початку травня MamaRika презентувала нову пісню та кліп "Сльози і пісні".

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Чому ця пісня особлива для MamaRika

Нещодавно артистка була в Польщі, де гостювала у своєї мами Марії. Там вони разом заспівали особливу пісню, яку в дитинстві мама співала для MamaRika, а їй – її мама.

На жаль, ім'я автора композиції загубилася з часом, однак мама співачки хоче, аби пісня продовжувала лунати.

Цю пісню моїй мамі в дитинстві співала її мама (моя бабуся Анастасія), яку я, на жаль, ніколи не бачила, не застала… Бабуся мала неймовірне сопрано, але, на жаль, доля її склалася доволі трагічно, і вона рано пішла із життя… Моя мама теж має дуже гарний голос, і тепер ви розумієте, звідки в мені ці гени,

– заявила MamaRika.

MamaRika заспівала разом з мамою пісню: відео

Співачка додала, що її мама не пам'ятає автора та інших куплетів, тому вони вирішили заспівати цю пісню, щоб зберегти та не загубити цей спогад.

"Бо це так важливо цінувати традиції, плекати наше коріння і передавати культурну спадщину нашим дітям…", – поділилася MamaRika.

Реакція мережі

У коментарях під відео шанувальники висловили захоплення таким чуттєвим виконанням та були вражені співом артистки та її мами:

"Як гарно. До мурах",

"Дівчата, це – неймовірно… до мурах і сліз…",

"Як це ніжно",

"Ви прекрасні! Співайте ще",

"Ось від кого передався голос соловʼїний",

"Яка красива у вас мамуся",

"Неймовірно! В мами дуже гарний голос!",

"Це дуже гарно",

"Мурашки по тілу. Ви неймовірні".

До слова, нещодавно MamaRika вперше за довгий час згадала про батька, який живе в Росії. За її словами, він нібито дуже любить українських людей, але пропаганді все одно піддався. Чому вони досі спілкуються – читайте у нашій статті.