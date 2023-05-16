Новоутворення в кишківнику, – MamaRika вперше розповіла про перенесену операцію

Українська співачка MamaRika має проблеми зі здоров’ям, які почалися з початком повномасштабної війни. Через стрес зірка тепер має і проблеми з кишечником, через що нещодавно перенесла операцію.

MamaRika має проблеми зі здоров'ям

MamaRika розповіла в інтерв'ю ЖВЛ, що стреси через війну сильно вплинули на її здоров’я. Зараз вона часто має нервові зриви легко "вибухає".

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Ще влітку 2022 року співачка перенесла операцію на шлунку. За її словами, у неї знайшли новоутворення в кишечнику.

В перші тижні війни в мене почалися серйозні проблеми зі шлунком, можна сказати, що він просто перестав працювати. Через стрес я відчувала постійні спазми, а ще в мене знайшли певні новоутворення в кишківнику,

– зізналася MamaRika.

Вона наголосила, що в якийсь момент стала відчувати панічні атаки, раз на місяць її "накривало". "Я просто можу ходити по хаті і плакати, викидати весь цей біль. Поки що психологом підпрацьовує мій чоловік і моя мама", – розповіла співачка.

Чи планує MamaRika ще народжувати

Артистка подякувала чоловіку Сергію Середі за підтримку, а також відповіла, чи планують вони найближчим часом знову ставати батьками.

MamaRika зізнається, що дуже хоче ще дітей, як і її чоловік.

Може нам Господь пошле спокійну флегматичну дитину, яка буде от де поклав, там і лежить, тому що характер в Давида наче в лева і це складно. Поки що ми берем тайм-аут на пару років, але я обіцяю, що в нас буде багато дітей,

– сказала співачка.

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Нагадаємо, що на початку червня співачка розповідала, що війна негативно вплинула на її психологічний стан. Якщо раніше зірка самостійно справлялася зі стресом, то під час війни задумувалася звернутися до психолога.

Через нерви у MamaRika почалися проблеми зі шлунком, загострилися хронічні хвороби. Через два тижні артистка лягла в лікарню, щоб пройти повне обстеження організму. А вже в червні MamaRika повідомила, що перенесла операцію. Вона показала перше фото після наркозу, однак не розповіла деталей хірургічного втручання.