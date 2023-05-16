MamaRika имеет проблемы со здоровьем

MamaRika рассказала в интервью ЖВЛ, что стрессы из-за войны сильно повлияли на ее здоровье. Сейчас она часто имеет нервные срывы легко "срывается".

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Еще летом 2022 певица перенесла операцию на желудке. По ее словам, у нее нашли новообразование в кишечнике.

В первые недели войны у меня начались серьезные проблемы с желудком, можно сказать, что он просто перестал работать. Из-за стресса я чувствовала постоянные спазмы, а еще у меня нашли определенные новообразования в кишечнике,

– призналась MamaRika.

Она подчеркнула, что в какой-то момент стала ощущать панические атаки, раз в месяц ее "накрывало". "Я просто могу ходить по дому и плакать, выбрасывать всю эту боль. Пока психологом подрабатывает мой муж и моя мама", – рассказала певица.

Планирует ли MamaRika еще рожать

Артистка поблагодарила мужчину Сергея Середу за поддержку, а также ответила, планируют ли они в ближайшее время снова становиться родителями.

MamaRika признается, что очень хочет еще детей, как и ее муж.

Может нам Господь пошлет спокойного флегматичного ребенка, который будет вот где положил, там и лежит, потому что характер у Давида как у льва и это сложно. Пока мы берем тайм-аут на пару лет, но я обещаю, что у нас будет много детей,

– сказала певица.

MamaRika рассказала о проблемах со здоровьем и материнстве: видео ЖВЛ

Напомним, что в начале июня певица рассказывала, что война негативно повлияла на ее психологическое состояние. Если раньше звезда самостоятельно справлялась со стрессом, то во время войны задумывалась обратиться к психологу.

Из-за нервов у MamaRika начались проблемы с желудком, обострились хронические болезни. Через две недели артистка легла в больницу, чтобы пройти полное обследование организма А уже в июне MamaRika сообщила, что перенесла операцию. Она показала первое фото после наркоза, однако не рассказала детали хирургического вмешательства.