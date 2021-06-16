Я розміром з трамвай, – MamaRika емоційно розповіла, як почувається на 8 місяці вагітності

Співачка MamaRika ретельно й довго приховувала вагітність. Про майбутнє поповнення вона оголосила лише три тижні тому, а вже перебуває на 8 місяці. Артистка зізнається, що чим ближче до пологів, тим важче їй ходити й навіть спати.

Про першу вагітність MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) розповідає без прикрас. Якщо перші місяці вона страждала від сильного токсикозу й весь час лежала в ліжку через загрозу викидня, то зараз насилу пересувається і швидко виснажується, адже її живіт став величезний.

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Я вже розміром з трамвай і просто кочуся, ходьбою це не назвеш. Дуже швидко стала втомлюватися: максимум пів години на ногах, і я вже замучений пляцок,

– зізналася MamaRika.

Співачка додала, що носить бандаж для вагітних навіть вдома. На щастя, болі в спині її не турбують, а малюк став рідше штурхатися.

"Чадо стало менше лупити мамку. Мабуть, починає вкладатися собі зручно. Тому іноді навіть вдається поспати, хоча враховуючи, що лежати можна тільки на правому або лівому боці, ну таке", – додала MamaRika.

Артистка доповнила відвертий допис не менш відвертим відео. У кадрі вона позувала з чоловіком Сергієм Середою у сміливому образі – бордових панчохах, чорному комплекті білизни та стильному піджаку оверсайз, який залишила розстебнутим. Так, MamaRika ефектно засвітила великий вагітний животик.

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Що відомо про першу вагітність MamaRika