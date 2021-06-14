Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) упродовж вагітності ділиться з прихильниками найбільш чуттєвими моментами та зворушливими світлинами. Також зірка демонструє чарівні образи й захоплює аудиторію.

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Образ MamaRika

Виконавиця влаштувала невелику фотосесію у Стамбульському парку в Одесі на заході сонця. Співачка позувала перед камерою у світлій сукні з об'ємною спідницею та рукавами, яка злегка підкреслювала вагітний животик. Без уваги не залишилися стрункі ноги зірки.

MamaRika поєднала вбрання з чорними черевиками на шнурівці, а також доповнила образ сонцезахисними окулярами у стильній оправі. Частину волосся вона зібрала у високий пучок, а решта локонів розпустила. На обличчі зірка зробила легкий макіяж.

Зараз як ніколи хочеться вдягати плаття, і бути красивою щодня, у найменших деталях. Жіночність зашкалює… Так я себе відчуваю, такою собі подобаюсь,

– поділилась артистка.

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У коментарях під фото підписники MamaRika засипали її компліментами: