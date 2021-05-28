За бюджетні кошти: Мальта робила букмекерські ставки на Євробаченні-2021, – ЗМІ

Команда представниці Мальти на Євробаченні-2021 робила букмекерські ставки, аби поліпшити позицію співачки в рейтингу. На нечесні методи просування Дестіні Чукуньєре пішли бюджетні гроші.

Хоч фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 відгримів у Роттердамі ще минулого тижня, скандали довкола нього не вщухають досі. У Мальті планують провести аудит витрат, які зробила команда Дестіні Чукуньєре впродовж перебування в Нідерландах.

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Річ у тому, що на 10-денну участь Мальти в Євробаченні-2021 виділили 650 тисяч євро з державного бюджету. Отримавши звіти про витрати, урядовці запідозрили, що частина коштів пішла на рекламу у впливових блогерів і букмекерські ставки, щоб "підняти" Дестіні Чукуньєре в рейтингу.

Так, аудит витрат ініціював колишній міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти Кармело Абела. Розслідування розпочнеться 31 травня. Як йдеться в джерелі, одна людина вже підтвердила, що гроші платників податків "спустили" на букмекерські ставки.

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Додамо, за прогнозами букмекерів Мальта з піснею Je Me Casse мала опинитися на третьому місці в рейтингу фіналістів Євробаченн-2021. Суддів високо оцінили виступ Дестіні Чукуньєре, віддавши учасниці 208 голосів. Однак від глядачів вона отримала невтішні 47 балів, опустившися в рейтингу на сьому сходинку. Третя позицію дісталася Швейцарії – Gjon's Tears з чуттєвою композицією Tout l'Univers.