Хотя финал международного песенного конкурса Евровидение-2021 отгремел в Роттердаме еще на прошлой неделе, скандалы вокруг него не утихают до сих пор. В Мальте планируют провести аудит расходов, которые сделала команда Дестини Чукуньере на протяжении пребывания в Нидерландах.

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Дело в том, что на 10-дневное участие Мальты в Евровидении-2021 выделили 650 тысяч евро из государственного бюджета. Получив отчеты о расходах, чиновники заподозрили, что часть средств ушла на рекламу у влиятельных блогеров и букмекерские ставки, чтобы "поднять" Дестини Чукуньере в рейтинге.

Так, аудит расходов инициировал бывший министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела. Расследование начнется 31 мая. Как говорится в источнике, один человек уже подтвердил, что деньги налогоплательщиков "спустили на букмекерские ставки".

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Добавим, по прогнозам букмекеров Мальта с песней Je Me Casse должна была оказаться на третьем месте в рейтинге финалистов Евровидения-2021. Однако от зрителей она получила неутешительные 47 баллов, опустившись в рейтинге на седьмую строчку. Третья позиция досталась Швейцарии – Gjon's Tears с чувственной композицией Tout l'Univers.