Макс Чмерковський з "Танців" будує на Львівщині модульне містечко для переселенців: відео
Джерело:інстаграм Максима Чмерковського
Разом з братом суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський заснував благодійну організацію Baranova 27. Зараз вона займається будівництвом модульного містечка для українців, в яких війна забрала дім.
Новий проєкт Макса Чмерковського отримав назву Baranova 27 Village. З його реалізацією танцівнику допомагає посольство України в Туреччині. Так, він з батьком особисто прибув в Анкару для переговорів з послом Василем Боднаром та отримання перших 10 модульних будинків. Вони вже в дорозі на Україну.
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Як виглядають модульні будинки Макса Чмерковського
Я не можу дочекатися, коли перші сім'ї оселяться в наших перших домівках в Україні! Усі будинки прибудуть "під ключ", тож у них буде холодильник, постільна білизна, засоби гігієни, ваучери на харчування,
– похвалився Максим Чмерковський.
Так, з відео видно, що в одному модульному будинку два двоповерхових ліжка, маленька кухня з електричною плитою, ванна кімната з туалетом і душем. Їх виробництвом займається одна з авторитетних турецьких компаній.
З Анкари будинки доправлять в Україну й розмістять у Львівській області. У майбутньому модульному містечку житимуть українців, які були змушені залишити свої домівки через війну, розв'язану Росією. Перші сім'ї заселять туди через кілька тижнів.
Модульні будинки для українських переселенців: відео
Нагадаємо, благодійна організація Чмерковського називається саме Baranova 27, бо до еміграції у США він жив в Одесі за адресою Баранова 27.До слова, Макс Чмерковський – не єдина зірка, яка опікується спорудженням житла для українців. Чоловік-мільярдер Камалії витратив понад мільйон євро на будівництво житла для біженців з України в Німеччині. Там зможуть розмістити 750 сімей.
Як танцівник допомагає Україні у війні
- Війна застала Максима Чмерковського в Україні. Він почувався винним, що сів в евакуаційний потяг і втік з Києва до Польщі.
- З Варшави танцівник полетів до сім'ї в Лос-Анджелес. В аеропорту на нього чекала дружина Пета та репортери.
- Уже наприкінці березня Чмерковський повернувся до Польщі, де став допомагати українцям. Там він заснував благодійну організацію Baranova 27 та надавав гуманітарну допомогу біженцям.