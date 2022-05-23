Макс Чмерковський з "Танців" будує на Львівщині модульне містечко для переселенців: відео

Разом з братом суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський заснував благодійну організацію Baranova 27. Зараз вона займається будівництвом модульного містечка для українців, в яких війна забрала дім.

Новий проєкт Макса Чмерковського отримав назву Baranova 27 Village. З його реалізацією танцівнику допомагає посольство України в Туреччині. Так, він з батьком особисто прибув в Анкару для переговорів з послом Василем Боднаром та отримання перших 10 модульних будинків. Вони вже в дорозі на Україну.

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Як виглядають модульні будинки Макса Чмерковського

Я не можу дочекатися, коли перші сім'ї оселяться в наших перших домівках в Україні! Усі будинки прибудуть "під ключ", тож у них буде холодильник, постільна білизна, засоби гігієни, ваучери на харчування,

– похвалився Максим Чмерковський.

Так, з відео видно, що в одному модульному будинку два двоповерхових ліжка, маленька кухня з електричною плитою, ванна кімната з туалетом і душем. Їх виробництвом займається одна з авторитетних турецьких компаній.

З Анкари будинки доправлять в Україну й розмістять у Львівській області. У майбутньому модульному містечку житимуть українців, які були змушені залишити свої домівки через війну, розв'язану Росією. Перші сім'ї заселять туди через кілька тижнів.

Модульні будинки для українських переселенців: відео

Нагадаємо, благодійна організація Чмерковського називається саме Baranova 27, бо до еміграції у США він жив в Одесі за адресою Баранова 27.

Як танцівник допомагає Україні у війні

Війна застала Максима Чмерковського в Україні. Він почувався винним, що сів в евакуаційний потяг і втік з Києва до Польщі.

З Варшави танцівник полетів до сім'ї в Лос-Анджелес. В аеропорту на нього чекала дружина Пета та репортери.

Уже наприкінці березня Чмерковський повернувся до Польщі, де став допомагати українцям. Там він заснував благодійну організацію Baranova 27 та надавав гуманітарну допомогу біженцям.