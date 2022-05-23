Новий проєкт Макса Чмерковського отримав назву Baranova 27 Village. З його реалізацією танцівнику допомагає посольство України в Туреччині. Так, він з батьком особисто прибув в Анкару для переговорів з послом Василем Боднаром та отримання перших 10 модульних будинків. Вони вже в дорозі на Україну.
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Як виглядають модульні будинки Макса Чмерковського
Я не можу дочекатися, коли перші сім'ї оселяться в наших перших домівках в Україні! Усі будинки прибудуть "під ключ", тож у них буде холодильник, постільна білизна, засоби гігієни, ваучери на харчування,
– похвалився Максим Чмерковський.
Так, з відео видно, що в одному модульному будинку два двоповерхових ліжка, маленька кухня з електричною плитою, ванна кімната з туалетом і душем. Їх виробництвом займається одна з авторитетних турецьких компаній.
З Анкари будинки доправлять в Україну й розмістять у Львівській області. У майбутньому модульному містечку житимуть українців, які були змушені залишити свої домівки через війну, розв'язану Росією. Перші сім'ї заселять туди через кілька тижнів.
Модульні будинки для українських переселенців: відео
Як танцівник допомагає Україні у війні
- Війна застала Максима Чмерковського в Україні. Він почувався винним, що сів в евакуаційний потяг і втік з Києва до Польщі.
- З Варшави танцівник полетів до сім'ї в Лос-Анджелес. В аеропорту на нього чекала дружина Пета та репортери.
- Уже наприкінці березня Чмерковський повернувся до Польщі, де став допомагати українцям. Там він заснував благодійну організацію Baranova 27 та надавав гуманітарну допомогу біженцям.