Новий проєкт Макса Чмерковського отримав назву Baranova 27 Village. З його реалізацією танцівнику допомагає посольство України в Туреччині. Так, він з батьком особисто прибув в Анкару для переговорів з послом Василем Боднаром та отримання перших 10 модульних будинків. Вони вже в дорозі на Україну.

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Як виглядають модульні будинки Макса Чмерковського

Я не можу дочекатися, коли перші сім'ї оселяться в наших перших домівках в Україні! Усі будинки прибудуть "під ключ", тож у них буде холодильник, постільна білизна, засоби гігієни, ваучери на харчування,

– похвалився Максим Чмерковський.

Так, з відео видно, що в одному модульному будинку два двоповерхових ліжка, маленька кухня з електричною плитою, ванна кімната з туалетом і душем. Їх виробництвом займається одна з авторитетних турецьких компаній.

З Анкари будинки доправлять в Україну й розмістять у Львівській області. У майбутньому модульному містечку житимуть українців, які були змушені залишити свої домівки через війну, розв'язану Росією. Перші сім'ї заселять туди через кілька тижнів.

Модульні будинки для українських переселенців: відео

Нагадаємо, благодійна організація Чмерковського називається саме Baranova 27, бо до еміграції у США він жив в Одесі за адресою Баранова 27. До слова, Макс Чмерковський – не єдина зірка, яка опікується спорудженням житла для українців. Чоловік-мільярдер Камалії витратив понад мільйон євро на будівництво житла для біженців з України в Німеччині. Там зможуть розмістити 750 сімей.

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