Новый проект Макса Чмерковского получил название Baranova 27 Village. С его реализацией танцовщику помогает посольство Украины в Турции. Так, он с отцом лично прибыл в Анкару для переговоров с послом Василием Боднаром и получения первых 10 модульных домов. Они уже в пути на Украину.
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Как выглядят модульные дома Макса Чмерковского
Я не могу дождаться, когда первые семьи поселятся в наших первых домах в Украине! Все дома прибудут "под ключ", так что у них будет холодильник, постельное белье, средства гигиены, ваучеры на питание,
– похвастался Максим Чмерковский.
Так, с видео видно, что в одном модульном доме две двухэтажные кровати, маленькая кухня с электрической плитой, ванная комната с туалетом и душем. Их производством занимается одна из авторитетнейших турецких компаний.
Из Анкары дома доставят в Украину и разместят во Львовской области. В будущем модульном городке будут жить украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, развязанной Россией. Первые семьи заселят туда через несколько недель.
Модульные дома для украинских переселенцев: видео
Как танцовщик помогает Украине в войне
- Война застала Максима Чмерковского в Украине. Он чувствовал себя виноватым, что сел в эвакуационный поезд и сбежал из Киева в Польшу.
- Из Варшавы танцовщик улетел к семье в Лос-Анджелес. В аэропорту его ждала жена Пета и репортеры.
- Уже в конце марта Чмерковский вернулся в Польшу, где стал помогать украинцам. Там он основал благотворительную организацию Baranova 27 и оказывал гуманитарную помощь беженцам.