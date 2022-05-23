Дружина мільярдера й до війни займалася благодійністю, а після 24 лютого зосередила всі зусилля на потребах військових, поранених і біженців. Чоловік Камалії допоміг придбати два винищувачі для ЗСУ та виділив більш як мільйон євро на будівництво житла для українців у Німеччині. Тож не дивно, що він у тісному контакті з президентом Зеленським.
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Камалія про дзвінки Зеленського її чоловіку
Я не знаю, чи можу це говорити. Він звертається, звісно. Телефонують його люди,
– заявила Камалія.
Тож невідомо, чим саме Мохаммад Захур допоміг Зеленському – чи грошима, чи зв'язками, хоч зараз, за словами артистки, сам не в найкращому фінансовому становищі. "У нас як у всіх. Нічого не працює. Бізнес стоїть", – поділилася Камалія і додала, що частину бізнесу вони планують запускати через місяць, він працюватиме "тільки на якихось відсотках".
Як сама Камалія допомагає Україні
Також Камалія зізналася, що за останні два з половиною місяці не раз відмовляла в допомозі, адже не може врятувати всіх.
"Персонально, особисто, я не всім можу допомогти. Я допомагаю масово – військовому госпіталю, батальйонам, теробороні. А вони вже розподіляють це. Працюю з дитячою лікарнею "Охматдит", – розповіла зірка. Вона додала, що зараз літає по всій Європі з концертами, аби залучити до благодійних ініціатив якомога більше багатих людей.
Зараз я працюю, їжджу по всій Європі, щоб залучити якнайбільше заможних людей, які також можуть допомогти, можуть підтримати Україну. Кожні 3-4 доби я літаю, даю благодійні концерти, зустрічаюся з впливовими людьми,
– поділилася Камалія.
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