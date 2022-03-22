Танцівник повернувся зі Сполучених Штатів Америки до Польщі, де зараз перебувають багато громадян України, які були вимушені покинути свої рідні домівки через війну.

Дивіться також Дружина Максима Чмерковського розповіла про війну та зізналася, де зараз її чоловік

Максим Чмерковський волонтерить у Польщі Максим родом з Одеси і на його адресу сипалось чимало звинувачень, коли він втік з України в США. Зараз він прилетів у Варшаву. Саме там надалі допомагатиме українцям, які втекли від війни. Танцівник пояснив, чому після початку війни полетів у США. Побачив свою сім'ю, друзів, провів деякий час удома. І ми працювали. Працювали над реальними можливостями допомогти,

– наголосив Чмерковський.

Максим разом з однодумцями створив благодійну організацію Baranova27. Її назвали на честь адреси, де він, його брат Вал і їхній батько народилися в Одесі. Чмерковські збирають гуманітарну допомогу для біженців.

Максим Чмерковський допомагає Польщі: дивіться відео онлайн

У прямому ефірі в інстаграмі Максим розповів, що війна принесла в Україну розруху, яка щодня стає гіршою: "Хочу, щоб усі зрозуміли, зараз ситуація погіршується. Гуманітарна криза посилюється. Навіть місця в польських містах закінчуються. Це актуальна проблема. Декілька міст вже оголосили, що більше не можуть приймати біженців. У центрі Варшави, куди б ви не пішли, всі українці. Всі біженці".

Максим Чмерковський про війну в Україні: дивіться відео онлайн