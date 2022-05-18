Співачка Камалія, як і безліч українських зірок, зайнялася волонтерством. Вона збирає гуманітарну допомогу та гроші на благодійних концертах за кордоном. Натомість її чоловік-мільярдер Захур може дозволити собі виділити мільйон євро українцям, які опинилися в скрутному становищі. Цей жест доброти він приурочив до ювілею коханої, передає пресслужба артистки.

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Куди чоловік Камалії витратив понад мільйон євро

Подарунком від мого чоловіка на мій день народження стало найцінніше! Понад мільйон євро ми витратили на будівництво спеціального житла для біженців з України в Німеччині. Там зможуть розміститися 750 сімей,

– похвалилася Камалія.

Сам Захур пишається дружиною, яка, замість того, щоб сидіти в Лондоні, активно волонтерить – дає концерти в різних країнах світу, збирає гроші для ЗСУ, відвідує біженців, відправляє в Україну гуманітарну допомогу.

"У мене більш як сім тисяч сюрпризів та позитивних причин кохати Камалію. Вона справжня патріотка, яка хоче, щоб її країна перемогла цю війну. Камалія могла би насолоджуватися життям та спокійно перебувати в Лондоні, але вона ніколи не поставить своє задоволення перед своїми обов'язками", – наголошує мільярдер.

Цікаво, що поки сім'я Камалії жертвує більш як мільйон євро на житло для біженців, з днем народження співачку вітають зіркові друзі, волонтери, лікарі:

Павло Зібров: "Камалія, ти була і є справжньою українкою, ти завжди на передовій";

"Камалія, ти була і є справжньою українкою, ти завжди на передовій"; Наталія Могилевська: "Ти моя найдобріша та найдушевніша людина, вітаю";

"Ти моя найдобріша та найдушевніша людина, вітаю"; Ольга Сумська: "За що я люблю Камалію… Вона уособлює в собі розум, красу та неймовірну силу, яка допомогла їй стати такою приголомшливою жінкою, мамою, улюбленою актрисою та співачкою";

"За що я люблю Камалію… Вона уособлює в собі розум, красу та неймовірну силу, яка допомогла їй стати такою приголомшливою жінкою, мамою, улюбленою актрисою та співачкою"; Віктор Павлік: "Щиро вітаю тебе з днем народження! Божого благословіння тобі і твоїй родині – твоїм прекрасним дітям, твоїй прекрасній мамі, твоєму прекрасному чоловіку".

Друзі вітають Камалію з днем народження: дивіться відео онлайн