Макс Барських випустив нову пісню "Чекай мене": про самотність, любов та надію

Український виконавець тішить фанатів черговим хітом, який проймає до сліз. У новій пісні "Чекай мене" Макс Барських оспівав почуття мільйонів родин, які чекають на своїх рідних з фронту.

Вперше новий хіт Макс Барських заспівав на концерті за кордоном. Тепер його можна прослухати на усіх цифрових майданчиках України.

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Частину треку співак виклав на своїй сторінці в інстаграмі, а також розповів історію написання композиції:

Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Чекай мене" народилася як обіцянка про повернення і кохання. Вся Україна чекає повернення кожного з нас, тому що ми можемо зробити її кращою. "Чекай мене!"

– написав Макс Барських.

Прихильники подякували Максу за нову композицію, серед шанувальників – й Алан Бадоєв: "Уже слухаємо".

Зазначимо, що режисер Бадоєв раніше розповідав, що саме він та Макс довгі роки "будували місток" між українцями та росіянами, не зважаючи на війну та інші речі. Тепер вони обоє про це шкодують і намагаються надолужити втрачене:

"Мабуть, я один з тих, які робили все, щоб розмазати кордони між Україною та Росією. Це було несвідомо, я з Донецька… За цей місяць я багато обміркував. Розумію, що і я, і Максим нашою творчістю розмазували кордони між країнами. Я, напевно, один з тих, хто максимально демонстрував "дружбу народів", допомагав створювати спільну "творчу подушку". І тепер я розумію, наскільки це жахливо, безвідповідально", – казав Алан в одному з інтерв'ю.

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