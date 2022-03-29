Український співак Макс Барських після початку повномасштабної війни активно висвітлює свою позицію та "воює" в тилу. Днями він приїхав до Львова.

До теми Христина Соловій показала, як лежала на підлозі, поки у Львові лунали вибухи

Макс Барських виступив для біженців

У Львові мало не найбільша кількість переселенців, які залишили свої домівки та міста, щоб залишитись живими. В один з волонтерських центрів і прибув Макс Барських.

Артист роздав дітям солодощі, поспілкувався з людьми та виконав для них пісню "Буде весна". Макс Барських написав її на початку березня.

Я дуже співчуваю кожному українцю в ці тяжкі часи. Я дуже пишаюсь кожним з вас! Ми одна велика родина, яка не залишає один одного. Разом ми відбудуємо нашу нову Україну. Країну любові, єдності й щастя! Моє серце зараз з кожним з вас. Я вас люблю!

– написав Макс Барських.

Макс Барських зустрівся з переселенцями:

Хто ще відвідував переселенцями у Львові

Маша Єфросиніна спілкувалась з жінками, які виїхали до Львова. Ведуча зізналась, що кожна жінка вразила її оптимізмом та впевненістю у нашій перемозі.

Натомість співачка Ірина Федишин та піаніст Євген Хмара заспівали для людей. Артистка зізналась, що ще не бачила стільки сліз під час свого виступу.

Текст пісні "Буде весна"

Місто в огні,

Серце болить,

Втомлює бій

І ворог не спить

Кулі летять поки падає сніг

І ворог лежить, мовчить

Ночі без сну, нам не холодно

Чекає сім'я на околицях,

Разом ми всі переможемо,

Це наша рідна земля

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця