Український співак Макс Барських після початку повномасштабної війни активно висвітлює свою позицію та "воює" в тилу. Днями він приїхав до Львова.
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Макс Барських виступив для біженців
У Львові мало не найбільша кількість переселенців, які залишили свої домівки та міста, щоб залишитись живими. В один з волонтерських центрів і прибув Макс Барських.
Артист роздав дітям солодощі, поспілкувався з людьми та виконав для них пісню "Буде весна". Макс Барських написав її на початку березня.
Я дуже співчуваю кожному українцю в ці тяжкі часи. Я дуже пишаюсь кожним з вас! Ми одна велика родина, яка не залишає один одного. Разом ми відбудуємо нашу нову Україну. Країну любові, єдності й щастя! Моє серце зараз з кожним з вас. Я вас люблю!
– написав Макс Барських.
Макс Барських зустрівся з переселенцями:
Хто ще відвідував переселенцями у Львові
- Маша Єфросиніна спілкувалась з жінками, які виїхали до Львова. Ведуча зізналась, що кожна жінка вразила її оптимізмом та впевненістю у нашій перемозі.
- Натомість співачка Ірина Федишин та піаніст Євген Хмара заспівали для людей. Артистка зізналась, що ще не бачила стільки сліз під час свого виступу.
Текст пісні "Буде весна"
Місто в огні,
Серце болить,
Втомлює бій
І ворог не спить
Кулі летять поки падає сніг
І ворог лежить, мовчить
Ночі без сну, нам не холодно
Чекає сім'я на околицях,
Разом ми всі переможемо,
Це наша рідна земля
Хай буде весна,
Поки ми стоїмо до кінця,
І нас не зламає війна,
Наша віра єднає серця,
Україна навіки жива.
Україна це наша земля
Україна єднає серця