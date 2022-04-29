Як повідомила команда Макса Барських, прем'єра синглу відбулася завдяки європейському дистриб'ютору. Після ліричної воєнної колискової "Буде весна" співакові захотілось створити такий інтернаціональний трек, який покаже силу українців усьому світові.

До слова Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських показав тизер пісні для ЗСУ, яка заряджає силою

Тому, крім куплетів англійською, особливу увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору, який Максу вдалося записати у Львові.

Багато хто з самого початку не вірив в Україну, і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною та мужньою. Однак, вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться з російським нашестям. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, але й увесь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи,

– каже Макс Барських.

Свою нову "воєнну" композицію артист присвятив усім українським військовим, честь і мужність яких вражає співака особисто. Також вона стосується і народного спротиву, завдяки якому світ є свідком народження єдиної сили України.

Макс Барських – Don't Fuck with Ukraine: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Як і раніше, фанати залишились у захваті від нового синглу Барських, хоча й відмічають, це не зовсім його стиль. Проте нові часи зумовлюють нові виклики, тому такий музичний експеримент дуже сподобався його слухачам: