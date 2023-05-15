Блогер і ресторатор Петро Заставний в інстаграм-сторіс натякнув, що TVORCHI не дуже розраховували на перемогу, бо ще під час репетицій Євробачення-2023 було очевидно, що кришталевий мікрофон дістанеться Лорін.

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Продюсер TVORCHI відповів на чутки, що Лорін підкупила журі Євробачення-2023

Усі розуміли, що переможе Лорін. Вона навіть поводилася як зірка, трохи по-іншому, як усі. Щоб ви розуміли, навіть перед тим, як почався конкурс, включили на весь стадіон її пісню переможну Euphoria, з якою вона виграла 10 років тому. Усе справедливо відносно,

– поділився Петро Заставний.

Він не вірить у те, що Лорін підкупила журі Євробачення-2023, як про це пишуть у мережі. Однак, на його думку, організатори зробили все, щоб Швеція перемогла – вмикали Euphoria Лорін з 2012 року перед фіналом, ігнорували скарги про плагіат.

"Я не вірю в це. Не думаю, що це навіть можливо на такому конкурсі. Але чи "допомагали" їй – точно так. Тут склались карти – і річниця перемоги шведської ABBA, і те, що всі єврофани шаленіють від переможців минулих років, і те, що закрили очі на плагіат. І навіть те, що перед виступами вмикають трек учасниці – це дуже не ок з точки зору змагальності. Але гарна класична євробаченська пісня по всіх канонах. Шкода фінів", – підсумував продюсер TVORCHI.

Продюсер TVORCHI про перемогу Лорін на Євробаченні-2023 / Фото з інстаграм-сторіс