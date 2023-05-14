13 травня прогримів великий фінал Євробачення-2023. На конкурсі перемогла Швеція – вже всьоме країна здобула перше місце. Представляла її Лорін – співачка, що вдруге взяла участь у Євробаченні.

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Лорін критикують через перемогу вдруге

Співачка Лорін отримала 583 бали від суддів та глядачів, хоч глядацьке голосування виграв представник Фінляндії. У мережі думки єврофанів діляться: багато хто вважає перемогу Швеції незаслуженою. Чимало з них хочуть домогтись скасування голосування національних журі.

"Той самий ритм, ті ж рухи.... це знову Euphoria. Вітаємо Лорін, але цього разу ще один артист заслуговував на перемогу";

"Фінляндія мала виграти, це було значно краще, ніж Швеція";

"Фінляндія отримала бали від глядачів з кожної країни, найнижчим було 6 очок. Лорін не отримала жодного 12 балів, лиш 1 – 4. Цифри не брешуть, нехай вирішує народ";

"Що люди запам'ятають? Глядачі скандували Käärijä та Cha Cha Cha під час результатів. Ось така пісня цьогорічного конкурсу. Tattoo буде записано як переможець, але кожен, хто бачив, знає, що краще";

"Оскільки голоси глядачів не вирішують нічого, я не голосуватиму наступного року. Фінляндія стала безсумнівним переможцем";

"Як зручно, що Швеція виграє конкурс Євробачення, коли наступного року 50-річчя Abba. Пахне організацією".



Переможниця Євробачення – Швеція / Фото з інстаграму Євробачення

Важливо зазначити, що такої самої думки дотримуються українці:

"Фу, фіни були краще в 100 разів! Куплена перемога";

"Хтось взагалі запам'ятав її виступ?";

"І заради цього я не спала до другої?".

Зауважимо, Лорін звинувачували у плагіаті. Шанувальники Міки Ньютон почули у пісні Tattoo знайому мелодику треку "В плену". Але українська артистка вирішила не кидатись звинуваченнями завчасно. Також багатьом конкурсна пісня Лорін нагадує саундтрек фільму "Дюна".

Та багато хто продовжує підтримувати Лорін. Її перемогу вважають заслуженою з огляду на вокал та постановку.