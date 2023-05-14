У TVORCHI був феєричний виступ у гранд-фіналі Євробачення-2023, 13 травня. Гурт зірвав овації ще до того, як вийшов на сцену. Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні вибороли 243 бали від глядачів і журі, але вгодили не всім українцям. 24 Канал зібрав реакції соцмереж і помітив, що хтось незадоволений звуком, а хтось згадує Kalush Orchestra зі словами про Азовсталь і не розуміє мовчання TVORCHI.

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Реакція соцмереж на виступ TVORCHI у фіналі Євробачення-2023

Молодці, хлопці! За Тернопіль, який бомблять зараз, за Маріуполь, який розбомбили рік тому. За всі міста нашої країни, за всіх людей нашої країни,

– висловився коментатор Тімур Мірошниченко у прямому ефірі.

Безсумнівно, українці теж розхвалили TVORCHI за гідний виступ у фіналі. Кажуть, що сталеві серця – це виступати в Ліверпулі, поки Росія бомбить твій Тернопіль:

"Виступити, коли знаєш, що обстрілюють твою ж країну, це точно сталеве серце потрібно мати";

"Це ж під яким тиском через бомбардування Тернополю треба було співати, наші молодці";

"Для мене ви переможці. Номер дуже крутий. Відрізняєтесь від всіх";

"Для нас вони завжди номер 1";

"Молодці, але це не топ 1. Але пісня хітова, це щось нове для України";

"Гідно, сильно, зі смаком";

"Ви пречудово виступили. Пишаюся вами і рада, що цього року нас представляєте саме ви".

Однак декому здалося, що під час виступу TVORCHI були проблеми зі звуком. У коментарях кажуть, що хотілося б голосніше чути вокал Джеффрі:

"TVORCHI неймовірні. Звук був неідеальний, але хлопці витягли. Атмосфера, якість, сила. Дякую, ви гідні представники України. Ви чудово впорались";

"Мені здалося, чи мікрофон треба було зробити голосніше ? Як на мене, то все вийшло добре, відчувалась втома голосу, але все чистенько заспівав і з насолодою. Показали гарний рівень, пишаюсь нашими хлопцями";

"Круті, але мікрофон я б підкрутив гучніше".

Крім того, багатьом українцям не сподобалося, що Джеффрі Кенні не насмілився на жодний меседж після виконання Heart of Steel у гранд-фіналі – ані на заклик до миру, ані на подяку Британії та Європі за підтримку. Це в той час, як учасник від Молдови на весь світ подякував Україні за мир:

"Не розумію, чому не сказали нічого в кінці виступу? Навіть банальне thank you Europe";

"Мені не дуже сподобалося, що в кінці виступу був мовчок. Невже не знайшлося сказати хоч два слова подяки";

"Чекала в кінці хоча б пару слів, Kalush минулого року й то за пару секунд встиг викрикнути";

"Не вистачило кінцівки. Де "дякую Європа", "Слава Україні" чи "мир Україні"? Цим трохи розчарована".

Євробачення 2023 фінал – Україна – TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн