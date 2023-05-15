Блогер и ресторатор Петр Заставный в инстаграм-сторис намекнул, что TVORCHI не очень рассчитывали на победу, потому что еще во время репетиций Евровидения-2023 было очевидно, что хрустальный микрофон достанется Лорин.

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Продюсер TVORCHI ответил на слухи, что Лорин подкупила жюри Евровидения-2023

Все понимали, что победит Лорин. Она даже вела себя как звезда, немного по-другому, как все. Чтобы вы понимали, даже перед тем, как начался конкурс, включили на весь стадион ее победную песню Euphoria, с которой она выиграла 10 лет назад. Все справедливо относительно,

– поделился Петр Заставный.

Он не верит в то, что Лорин подкупила жюри Евровидения-2023, как об этом пишут в сети. Однако, по его мнению, организаторы сделали все, чтобы Швеция победила – включали Euphoria Лорин с 2012 перед финалом, игнорировали жалобы о плагиате.

"Я не верю в это. Не думаю, что это даже возможно на таком конкурсе. Но "помогали" ли ей – точно да. Здесь сложились карты – и годовщина победы шведской ABBA, и то, что все еврофаны безумствуют от победителей прошлых лет, и то, что закрыли глаза на плагиат. И даже то, что перед выступлениями включают трек участницы – это очень не ок с точки зрения состязательности. Но хорошая классическая евровиденская песня по всем канонам. Жаль финнов", – подытожил продюсер TVORCHI.

Продюсер TVORCHI о победе Лорин на Евровидении-2023 / Фото с инстаграм-сторис