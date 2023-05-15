Вже після завершення пісенного конкурсу виконавиця розповіла підписникам в Instagram, який саму був її план. Виявилося, що Джамала просто дуже хотіла підтримати Україну, але боялася, що тоді цю частину взагалі виріжуть з ефіру.

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Тому українська співачка до останнього приховувала від організаторів, що вона задумала зробити у фіналі свого номеру.

Вже коли Джамала вийшла на сцену та виконала свою пісню "1944", яка принесла їй перемогу на Євробаченні-2016, вона прокричала зі сцени у Ліверпулі заклик: "Слава Україні! Героям слава!".

За її словами, на Євробаченні-2023 вона хвилювалася, щоб цей шматок не вирізали з ефіру. "На всіх прогонах приховувала фінал пісні. Хвилювалася, що виріжуть", – поділилася Джамала.



Джамала розповіла про свій задум / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Але попри переживання співачки, організатори підтримали її та не стали вирізати цей момент з ефіру. "Дякую, UK, що залишили в ефірі", – написала зірка у соцмережах.



Джамала розповіла про свій задум / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Зауважимо, під час параду прапорів виступали українські зірки Євробачення – Джамала, Go_A, Тіна Кароль. Вони виконували пісні, з якими свого часу представляли країну. А сцену відкрили минулорічні переможці Kalush Orchestra.

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