Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять якнайбільше часу разом перед розлукою

Знаменита зіркова пара Дженніфер Лопес та Бена Аффлека активно проводять літо 2021 року. Вони намагаються постійно бути разом. Стало відомо, що все тому, що восени вони будуть змушені працювати в різних країнах.

Американська виконавиця Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек кілька тижнів подорожували Середземним морем. Згодом Аффлек полетів до США, а його кохана відпочивала з друзями в Італії.

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Яка розлука чекає Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Та нещодавно зіркова пара разом прибула в Лос-Анджелес після чарівної поїздки до Європи. Вони щасливі, що можуть повернутися до звичних справ.

Вони розважаються зі своїми дітьми та друзями. У них чудове літо,

– повідомило джерело.

Інсайдер також розповів, що зараз Дженніфер та Бен намагаються якомога більше часу проводити разом. Це відбувається перед тим, як вони повноцінно повернуться до роботи. "Вони проводять якомога більше часу разом, перш ніж восени матимуть окремі робочі проєкти. Бен буде зніматися в Техасі, а Дженніфер у Канаді", – додав інсайдер.

Відпочинок Дженніфер Лопес та Бена Аффлека