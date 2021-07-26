24 липня американська виконавиця Дженніфер Лопес святкувала 52-річчя. З нагоди дня народження вона відправилась на південь Франції разом з бойфрендом Беном Аффлеком.

Зверніть увагу Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відпочивають у Франції: фото з розкішної яхти

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек орендували яхту Ахметова

Зіркова пара прибула у Сан-Тропе. Там вони орендували 85-метрову розкішну яхту Valerie, вартість якої становить 130 мільйонів доларів. За інформацією західних ЗМІ, ця яхта належить відомому українському олігархові Рінату Ахметову.



Яхта Valerie / Фото Yachtharbour

Що ще відомо про яхту

Valerie відремонтували у 2019 році. Тоді її виставили на продаж і для оренди за допомогою сервісу Dynamiq Brokerage.

Судно може прийняти 17 гостей у 9 каютах. Там є 27 працівників персоналу.

На яхті є тераса, 6-метровий басейн, тренажерний зал, кабінети косметолога та масажиста, кінотеатр і вертолітний майданчик.

На верхніх палубах можна переглянути фільм в кінотеатрі, а також насолоджуватися відпочинком в холі.



Яхта Valerie / Фото Yachtharbour



Яхта Valerie / Фото Yachtharbour

Зазначимо, що саме у свій день народження Дженніфер Лопес офіційно оголосила про стосунки з Беном Аффлеком, опублікувавши фото їхнього поцілунку. Кадр миттєво підкорив мережу.