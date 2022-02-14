Таку заяву Ярослав Лодигін залишив на пресконференції Суспільного 14 лютого, через 2 дні після фіналу відбору. Після того, як Alina Pash виграла конкурс, "виплило" чимало скандальних подробиць про її минуле, тому цьогорічний відбір став однією з центральних тем останніх днів.
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За словами Лодигіна, для нього довіра до Суспільного як інституції – головна причина, чому він працює у компанії.
Зараз бачу сигнали недовіри щодо моєї роботи від суспільства та від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ. Я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити абсолютно кришталево чисту репутацію Суспільного у цій справі,
– сказав Лодигін.
Зокрема вн переконаний, що Україна зробила "правильний вибір" на користь Alina Pash, адже талант і пісню співачки миттєво оцінили букмекерські кантори у Європі та музичні оглядачі.
"Мені здається, що головна мета Національного відбору – обрати артиста, який може високо і гідно представити країну. Я абсолютно поділяю позицію компанії, що раптом будуть виявлені факти порушення, ми змушені будемо дискваліфікувати Аліну, і тоді вже буде розмовляти з артистом, який зайняв друге місце", – додав Лодигін.
Головне з пресконференції Суспільного
- Оргкомітет конкурсу пояснив, чому не показав бали з конверта глядацького голосування гурту Kalush Orchestra;
- Через скандал та політизацію конкурсу Україна може не взяти участь в шоу в Італії;
- Представники Суспільного також відповіли, чому голоси за деяких учасників не зараховувались під час відбору;
- Перед конференцією оргкомітет Євробачення в Україні також заявив, що подав до Державної прикордонної служби запит на підтвердження або спростування факту, що Alina Pash перед Нацвідбором подала неправдиву довідку про сухопутній перетин кордону з Кримом.