Таку заяву Ярослав Лодигін залишив на пресконференції Суспільного 14 лютого, через 2 дні після фіналу відбору. Після того, як Alina Pash виграла конкурс, "виплило" чимало скандальних подробиць про її минуле, тому цьогорічний відбір став однією з центральних тем останніх днів.

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За словами Лодигіна, для нього довіра до Суспільного як інституції – головна причина, чому він працює у компанії.

Зараз бачу сигнали недовіри щодо моєї роботи від суспільства та від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ. Я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити абсолютно кришталево чисту репутацію Суспільного у цій справі,

– сказав Лодигін.

Зокрема вн переконаний, що Україна зробила "правильний вибір" на користь Alina Pash, адже талант і пісню співачки миттєво оцінили букмекерські кантори у Європі та музичні оглядачі.

"Мені здається, що головна мета Національного відбору – обрати артиста, який може високо і гідно представити країну. Я абсолютно поділяю позицію компанії, що раптом будуть виявлені факти порушення, ми змушені будемо дискваліфікувати Аліну, і тоді вже буде розмовляти з артистом, який зайняв друге місце", – додав Лодигін.

Додамо, що Ярослав Лодигін є членом правління НСТУ з серпня 2019 року. Чоловік зокрема відповідальний за UA: Перший та UA: Культура. Він також є режисером, сценаристом та засновником радіо "Аристократи".

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